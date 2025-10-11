Gli impegni della Landini Lerici. Serie B, le donne in cerca di riscatto contro Lucca. In C gli uomini provano a espugnare Piossasco

Secondo week end denso di appuntamenti per la Landini Lerici. La prima squadra maschile dopo la sconfitta sul filo di lana patita nell’esordio casalingo contro il Teens Biella, riparte da Piossasco, ospite dell’Area Pro2020. L’appuntamento è questo pomeriggio dalle 19. Le due squadre hanno gli stessi punti: il piossasco ha vinto all’esordio contro il My Basket Genova, stessa cosa per la Landini contro il 5 Pari Torino. Ancora incerto il debutto dell’americano Micah Schnyders per via delle perduranti lungaggini burocratiche che ne stanno impedendo l’utilizzo nelle gare ufficiali. Le altre partite in programma per la terza giornata del girone ligure-piemontese della Serie C maschile sono Abet Bra-Amatori Savigliano, Aurora Chiavari-Cus Torino, Cirié-College Novara, Leopardi Chieri-Teens Biella, Lettera 22 Ivrea-5 Pari To, My Basket Genova-Campus Piemonte, Next Biella-Pallacanestro Vado e Teen To-Arona Basket. Torna fra le mura amiche intanto l’altra squadra del Progetto Golfo, la Golfo dei Poeti in Divisione Regionale 1, all’indomani della caduta di Cogoleto. Ospite al Palabiagini lericino l’Ardita Genova Palla a due domani alle 18.

Infine, grande attesa per la prima uscita di fronte al proprio pubblico per la Landini Femminile di Serie B, stasera alle 20 a Lerici, davanti al Le Mura Spring Lucca a sua volta battuto nel turno d’avvio come la Landini a Civitanova. In questi giorni l’ufficializzazione del roster, composto da Giulia Cacopardo, Nina Candelori, Alessia Castorina, Guia Demi, Rebecca Demi, Alessia De Sanctis, Rossella Gioan, Eva Leovino, Jasmine Oueslati, Martina Saloni, Federica Tronfi e capitan Diletta Mangano.