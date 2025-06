I giocatori aquilotti affidano ai social messagi alla città, ancora scossa dalla sconfitta ai playoff. Dalla delusione alla voglia di rifarsi subito: "Orgogliosi della squadra e dei nostri tifosi»

L’amarezza e la delusione per il sogno svanito della Serie A sono ancora tangibili fra tifosi e nei giocatori che in questi giorni hanno lanciato messaggi importanti improntati al futuro. È il caso del portiere Mouhamadou Fallou Sarr che si candida a recitare un ruolo di primo piano, coadiuvato dal giovane Mascardi e da Chichizola: "Attraverso le difficoltà impariamo, attraverso il dolore cresciamo. Ma dopo ogni notte buia, c’è sempre un giorno più luminoso". Parole poetiche che riflettono l’animo sensibile del portiere italo-senegalese. Guarda avanti con fiducia e orgoglio capitan Petko Hristov. "Sento ancora addosso la delusione di migliaia di persone, ma adesso ognuno di noi deve rialzare la testa perchè ci sarà sempre un’altra opportunità. Se oggi troviamo la forza di andare avanti è grazie a voi, tifosi spezzini, non ci avete mai lasciati soli, avete visto una squadra che onorato la maglia. Io, da capitano, sono orgoglioso di gruppo straordinario e della passione che ci ha unito. Tornerà più forti, testa alta sempre". Filippo Bandinelli, uno dei veterani del gruppo, ha rilanciato: "Ci avevamo creduto, l’avevamo sognato insieme, avremmo voluto un finale diverso. Mi dispiace, è una sensazione difficile da accettare e spiegare, ma ripartiremo da qui con voglia di rivalsa. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno creduto insieme a noi e che non hanno mai smesso di sostenerci, anche dopo la fine della partita. Grazie, il vostro sostegno sarà la nostra forza per ripartire. Forza Aquile".

Ha il sapore dell’addio il messaggio lanciato da Salvatore Esposito, che mercoledì sera era presente, insieme a Stefano Gori, al PalaLeonessa di Brescia per assistere alla gara di basket Brescia-Trapani, con scambio di maglie col capitano del Brescia Della Valle: "Non dimenticherò mai come avete festeggiato la salvezza nell’ultima giornata l’anno scorso, non dimenticherò mai le vostre facce, le vostre lacrime, i vostri applausi di domenica sera. Ho i brividi a pensare cosa poteva essere ed è stato, ve lo meritavate. Mi hanno detto che ’se sarai spezzino una volta, lo sarai per sempre’, io sarò sempre orgoglioso di portare Spezia e gli spezzini nel cuore. Grazie". Infine Salvatore Elia: "Non è questo il finale che sognavamo e c’eravamo immaginati. La delusione è tanta, sarà difficile da metabolizzare questa sconfitta. È stata una stagione incredibile, fatta di un gruppo fantastico e speciale. Abbiamo dato tutto in ogni singola partita, senza mai arrenderci, anche nei momenti difficili, per coronare un sogno di un’intera città, un sogno che avevamo anche nella nostra testa. Purtroppo, a volte, non tutto va come si desidera e bisogna saperlo accettare. Sarà un’estate lunga, adesso bisogna cercare di recuperare per poi ripartire ancora più forti. Grazie a tutti voi che ci siete stati sempre vicini in ogni momento".

Fabio Bernardini