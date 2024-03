I motivi. 13 punti in 8 partite sono una media da primi posti

Nelle ultime 8 partite lo Spezia ha ottenuto la bellezza di 13 punti. Qualcuno si è messo a fare i calcoli? No, perché quando ha perso con la Feralpisalò davano tutti per spacciata questa squadra. Una formazione che, facendo un rapido conto, se avesse mantenuto questa media per tutta la stagione, ora sarebbe tranquillamente a quota 62. Guarda un po’, a pari merito nientemeno che con la capolista Parma. Quindi, mettiamoci l’anima in pace. Scivoloni come quelli casalinghi contro il team bresciano potranno capitare e non bisognerà comunque lasciarsi andare allo sconforto. L’abbiamo detto proprio in quell’occasione: non si può vincere e pareggiare per sempre. Insomma, testa bassa e tanto lavoro, ma c’è da pagare soprattutto lo scotto del cammino fino alla fine di gennaio. E se mancano 9 partite al termine della stagione, lo sappiamo, sono poche e sono tante. La classifica, oltretutto, non è rosea per molte: con così tante gare da giocare, scontri diretti e altro, il rischio di essere risucchiate verso il basso, per tante sotto le prime sei, è assolutamente reale. Lo Spezia deve continuare a credere nei propri mezzi, in particolare in un momento: dopo aver segnato. Vietato perdere la lucidità, ben vengano le perdite di tempo e la conquista di falli da parte di Falcinelli, Salvatore Esposito e Zoet. Tutto diventa utile, anche magari continuarsela a giocare con attenzione. Marco Magi