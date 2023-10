I MOTIVI. C’è bisogno dei gol per risalire posizioni nella classifica

Occasioni perse o colte. Fortuna e sfortuna. Quando una partita è equilibrata come quella tra Spezia e Cosenza, spesso, la differenza la fanno gli episodi. Non questa volta, nella quale il risultato rinfranca soprattutto gli ospiti, reduci da una brutta recente sconfitta sempre in terra ligure (si legge Genova). Servirebbe qualcosa di più di un pareggio allo Spezia, per dare finalmente uno slancio alla stagione. Cinque partite sulle dieci finora disputate sono finite ottenendo 1 solo punto, che vanno ad aggiungersi ai 3 dell’unica solitaria (molto solitaria) vittoria, e a quattro sconfitte. La gara di ieri del Picco, dove si ritrovano in 6mila – , ma, vista la più volte palesata astinenza, credevamo sarebbero stati di più – è anche la sesta nella quale non si è riusciti ad infilare nella porta avversaria nemmeno un gol. Gli ottimisti si soffermano sulla porta inviolata come le altre ‘casalinghe’ di Cesena contro il Brescia e il Pisa, ma meglio essere equilibrati. Cinque soltanto i marcatori: avanti Reca, Pio Esposito e Moro (che però non segna dalla 1ª giornata) con 2 sigilli, poi con 1 ci sono Salvatore Esposito e Antonucci. Difficile fare analisi comparative con team che hanno più o meno partite (ad esempio il Lecco con 7 in 4 match), ma le 8 reti realizzate dagli aquilotti sono davvero un numero risibile nei confronti delle 22 di chi guida la classifica con 18 punti di più (il Parma). La buona forma di Zurkowski, così come di altri elementi, fa ben sperare: servono gol anche non dai soliti noti.

Marco Magi