I motivi. Gara di sacrificio e impegno . Il pari è meritato

Non male avere il 75 per cento del possesso palla, aver battuto 11 corner (contro 0), aver prodotto 41 cross (contro 9). Neanche lo Spezia contro una squadra in 9 (il Cittadella), lo scorso turno, era riuscito ad arrivare a tanto. Quel che conta è altro: in 32 tiri modenesi (5 gli spezzini, 2 sono traverse, gli altri fuori), 7 centrano lo specchio (dunque 12 ribattuti e 13 fuori), ma lì c’è un muro. E non è la prima volta. Hanno fatto tutti la differenza, con una gara di sacrificio e impegno, Zoet al Braglia l’ha fatta un pochino di più. Il terzo 0-0 di giornata, la settima di ritorno, conferma l’estrema difficoltà delle squadre ad andare a segno (nell’intero turno, pure qualche successo di misura). Non è solo questione di valori, ma di posta in palio. Il terreno comincia ad essere sempre più ‘faticoso’, il pallone sempre più ‘caldo’. Mancano ancora molte giornate, ma è in questa fase che si decide quasi completamente il campionato. Almeno per le squadre che hanno obiettivi minimi e non definitivi (promozione o retrocessione diretta). Lo Spezia ha finalmente cambiato volto, qualcuno lo vede già proiettato verso i playoff, qualche altro pensa al periodo di flessione che, come è normale sia nell’andamento stagionale, prima o poi capiterà. Meglio vivere giorno dopo giorno e pensare intanto a lasciare là in fondo la Feralpisalò con una gara di grande concentrazione.

Marco Magi