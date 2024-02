I MOTIVI. Questa volta hanno vinto i tifosi della Curva Ferrovia

Escono da veri vincitori dallo stadio soltanto i tifosi della Curva Ferrovia ieri. Gli ultras ci hanno letto e hanno compreso che il loro aiuto può essere importante? Può darsi. Sicuramente la prova di maturità è stata eccellente. Un continuo, incessante sostegno ai ragazzi in campo. E non è soltanto perché, dall’altra parte, fossero soltanto 11 (e pure timidi), perché in altre occasioni i cori sono stati indirizzati contro squadre magari non presenti o altro. Non è servito a nulla, perché comunque lo Spezia è stato sconfitto? No, questo non si può assolutamente dire. Anzi, è la dimostrazione della crescita di un gruppo, capace di dimostrarsi più assennato. In campo non sono stati all’altezza e non è neanche colpa loro. Troppa diversa la formazione che ha affrontato la Feralpisalò rispetto alla più recente. Perché avendo trovato una quadra, salvo stanchezza manifesta, non si deve cambiare troppo. E così ha fatto Zaffaroni. Alcuni hanno deluso comunque, perfino dopo essere entrati, ma partire senza Nagy, Di Serio e Bandinelli, è stato certamente un gap iniziale che male ha sopportato il gruppo. Ah, ma mettiamoci l’anima in pace: dopo 5 risultati, si può anche zoppicare una volta. Oppure si deve pareggiare o vincere sempre? I tifosi, in ogni caso, l’hanno dimostrato: ci sono e ci saranno, tifando dal 1’ al 95’. Hanno vinto.

Marco Magi