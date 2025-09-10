I NUMERI. "Aumentati i tifosi e le aziende al nostro fianco»

Andrea Gazzoli non ha mancato di elogiare i tifosi per il contributo in termini di passione e fidelizzazioni: "La nostra gente ha dato dimostrazione di grande senso di appartenenza, sia con la campagna abbonamenti che con le presenze di queste prime due partite in casa. Giocare al ‘Picco’ è uno spettacolo, abbiamo aumentato i numeri delle presenze di circa il 70% rispetto al 2012. Io non avevo dubbi sulla partecipazione di questa piazza, dobbiamo solo ringraziare i nostri tifosi, sappiamo che loro ci saranno sempre in casa e fuori".

All’d brillano gli occhi anche per il contributo arrivato dagli sponsor: "Quest’anno potremmo arrivare ad avere 90 aziende collegate, siamo partiti con 50 aziende, questo è un successo per tutto il club".

Tra le righe un accenno al mercato. "Dopo la sconfitta con la Carrarese abbiamo avuto forse troppe critiche per il ritardo sul mercato. Lo Spezia ha preso 12 giocatori senza cederne nessuno, salvo Chichizola, Moutinho, Elia. Ci assumiamo le responsabilità dei risultati, Melissano, il mister e i giocatori sono assolutamente professionali. Sappiamo che la B è una brutta bestia, un campionato estremamente competitivo, si parte sempre da zero. Il nostro mestiere resta quello di vincere le partite".

Non è mancato un passaggio sui giovani aquilotti, in particolare su Mascardi, al debutto con l’Under 21: "C’è grande entusiasmo, forse è passata un po’ come una cosa scontata la convocazione di Mascardi nell’Under 21 al pari della sua titolarità nelle prime partite. Speriamo di avere diversi altri di giocatori in futuro con queste opportunità".

Infine, una battuta sui Platek: "Hanno finanziato lo Spezia con decine di milioni. A prescindere dagli errori fatti, se si fa il conto delle capitalizzazioni si va oltre i 60 milioni di euro".

