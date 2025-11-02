I PRECEDENTI. E’ la prima sfida in B. Un tabù da sfatare: nessuna vittoria in terra lombarda

In C1 e perfino in Serie A, ma in B, Monza e Spezia non si sono mai affrontate. Quella di oggi sarà dunque il primo scontro tra i cadetti. In tutto, nel passato, 12 le volte e gli aquilotti, in terra lombarda, non hanno mai vinto: 6 sconfitte e altrettanti pareggi nella collezione. Il primo incrocio è nella Coppa Italia semiprofessionisti del 1975, il 1° maggio al Sada, con un 1-0 che ha permesso ai padroni di casa di passare il turno (dopo l’1-1 dell’andata). Segnò Ruben Buriani e quell’anno il Monza fece suo il prestigioso trofeo. Tra i pareggi, 4 si sono conclusi a reti inviolate, fra cui il primo incrocio di campionato datato 31 maggio 1987 disputatosi al vecchio stadio ’Sada’ e il penultimo datato 17 aprile 2011. Il primo acuto monzese tra le mura amiche in campionato è dell’11 novembre 1990, al Brianteo, con un netto 4-1 sugli aquilotti: a segno, per aprire il poker, un giovane Gigi Di Biagio, seguito nello score dalla doppietta di Mandelli e da Paolo Perugi, prematuramente scomparso nel 2009 a soli 44 anni, mentre per le Aquile fece centro Mariano. Il precedente più recente è nella massima serie: il 9 ottobre 2022, il team allenato da Raffaele Palladino reduce dai successi su Juventus e Sampdoria, decise la sfida con un gol per tempo (Carlos Augusto e Pablo Marì, nella foto). Per lo Spezia allenato in quel momento da Gotti, alla quinta sconfitta esterna consecutiva (e 0 gol segnati), fu l’anno della retrocessione.

marco magi