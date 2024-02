I precedenti. E’ la terza sfida al Picco tra aquilotti e gardesani. L’anno della promozione in B fu un netto 3-0

La FeralpiSalò arriva al Picco per la terza volta nella sua storia, quest’anno da matricola assoluta della B. Il primo dei due precedenti risale al 13 dicembre 2009, in serie C/2, ultima giornata di andata. I gardesani, andando contro ogni pronostico, riuscirono a strappare un buon pareggio. Fece tutto il cileno Jorge Francisco Vargas, autentica meteora in maglia bianca dopo una buona carriera fatta anche di diversi anni in serie A tra Reggina, Empoli e Livorno. Fu lui a fare e disfare, aprendo le marcature al 26’ e causando l’autorete del definitivo pareggio a undici minuti dalla fine. Furono l’unico gol ed autogol del cileno in appena sette presenze. Entrambe arrivate ai play-off, i bresciani furono eliminati dal Legnano, che poi perse in finale contro lo Spezia. I verdi e blu ci riprovarono l’anno seguente e stavolta ce la fecero, raggiungendo gli Aquilotti in Prima Divisione Lega Pro (ex C/1) nella stagione 2011/12. Il 25 marzo 2012 lo Spezia di Serena aveva già cominciato la cavalcata che lo avrebbe portato a scavalcare il Trapani nelle ultime giornate e a salire in B appena quattro anni dopo il fallimento. Non ci fu partita, fu un netto 3-0 che venne orientato sin dalle battute iniziali per il rigore che causò l’espulsione immediata da ultimo uomo di Blanchard. Evacuo segnò dal dischetto all’8’, Buzzegoli raddoppiò allo scadere del primo tempo. La ripresa fu quasi un allenamento in totale tranquillità, chiuso con il gol di Casoli a nove minuti dalla fine. Sperando che anche stasera il club nato dalla fusione di Feralpi Lonato e Salò faccia da talismano non certo per la promozione, ormai irraggiungibile, ma quanto meno per una salvezza diretta.

Mirco Giorgi