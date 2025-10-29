I PRECEDENTI. Il primo confronto datato 95 anni fa. Nel 2019 la beffa firmata Bonazzoli
Una doppietta di Bonazzoli (un gol per tempo). Così il Padova ha risolto l’ultimo confronto diretto tra le due...
Una doppietta di Bonazzoli (un gol per tempo). Così il Padova ha risolto l’ultimo confronto diretto tra le due squadre, al Picco, il 9 marzo del 2019. Prima rete su assist dell’ex aquilotto Lollo, la seconda su suggerimento di Baraye. Nonostante non sia riuscito a segnare lo Spezia allenato da Pasquale Marino (nella foto), ha creato pericoli alla porta di Stefano Minelli molto impegnato, autore di 5 parate, avendo pure il controllo del match: ha dominato il possesso palla (72%), ha effettuato più tiri (20-12), e ha battuto più calci d’angolo (11-2). Ma non è bastato. Prima di quella sfida, il 5 aprile 2013 in serie B la partita terminò 2-2 doppio vantaggio biancoscudato con Rocchi e Moretti pareggio ligure con Giannetti e Ebagua. La prima volta dei patavini in Liguria, fu invece il 2 novembre 1930: sospesa per impraticabilità di campo sul 2-2 e recuperata il 13 novembre, terminando 1-1. Nel campionato seguente arrivò il primo acuto aquilotto: un 2-0 firmato da Busdon e Andrei, passeranno sei anni per una nuova sfida, il 9 gennaio 1938 come nell’ultimo precedente lo Spezia vinse 2-0 anche nella stagione seguente vittoria spezzina sempre con due reti di scarto. Nella stagione 1986-87 il primo successo del Padova al Picco, uno 0-1 con rete di Fabbri. Le due formazioni si sono affrontate, tra B e C1, in tutte le decadi del secondo scorso e anche nei primi anni del nuovo secolo (tornando tra i cadetti, dopo settant’anni, nella stagione 2012-13).
m. magi
