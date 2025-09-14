I PRECEDENTI. La vittoria a Empoli attesa da 32 anni. L’ultimo successo ha la firma di Pepe

L’ultima volta che Empoli e Spezia si sono affrontate è stato l’11 febbraio del 2023, in Serie A, e lì non bastò la doppietta dell’oggi fuori rosa Verde, per tornare a casa con una vittoria: dallo 0-2 al 2-2 grazie a Cambiaghi e Vignato. In quell’occasione mister Gotti, nella sua ultima sulla panchina aquilotta, schierò, con schema 3-5-2: Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou; Gyasi (19’ st Holm), Bourabia, Esposito, Agudelo (34’ st Cipot), Reca; Verde (7’ st Ekdal), Shomurodov. Tra l’altro lo Spezia è la squadra che l’Empoli ha incrociato più volte nella sua storia. In totale 59 gare, con un leggero vantaggio toscano: 20 vittorie, contro le 19 spezzine, poi 20 pareggi. In casa, nel suo Castellani, però l’Empoli è nettamente avanti: ha vinto infatti 17 delle 29 sfide, uscendo sconfitta soltanto tre volte. Sempre in Serie C, nel 1940 per 2-1, poi nel 1962 per 1-0 e infine, con lo stesso risultato, il 19 settembre 1993 (in C1) grazie al sigillo di Pepe al 40’ del primo tempo. Oltre all’ultimo match nella stagione in cui lo Spezia ha abbandonato la Serie A, pareggio anche nel campionato precedente, 0-0, poi anche nei due in Serie B disputati prima (un doppio 1-1, il primo firmato da Pasqual e Mastinu, il secondo da Frattesi e Bidaoui, sempre con lo Spezia avanti e poi ripreso). L’ultimo acuto di casa è datato invece 26 aprile 2014, con il team di Maurizio Sarri a vincere per 2-0 (reti di Rugani e Tavano).

marco magi