I precedenti. Le ultime sfide finirono male

Sono tre i precedenti dello Spezia a Lecco, un match che torna a quarantadue anni di distanza. La prima sfida risale alla Serie B 194647 (0-0), con gli Aquilotti che avevano ripreso il loro posto in cadetteria rilevando il titolo sportivo dall’Ausonia. Ottavio Barbieri guidò al terzo posto una squadra che aveva reduci dello scudetto di guerra e giovani rampanti. Molto più triste il match del 6 maggio 1979 in C1, uno spareggio salvezza che vide i lombardi, guidati in panchina da Sergio Carpanesi, imporsi 2-1 con la doppietta del giovanissimo Galluzzo (37’ e 50’) che rese inutile il gol di Mugianesi al 69’. Una stagione disgraziata che proprio a Lecco si indirizzò verso la retrocessione. Il 22 novembre 1981 in C2 un amarissimo 3-0 (Sessi, Bertani e Garofano) fece capire che il ritorno in C1 non sarebbe stato immediato. Seguirono stagioni ancora più tristi, fino all’arrivo di Carpanesi, finalmente profeta in patria.

Mirco Giorgi