I PRECEDENTI. L’unico successo al Partenio-Lombardi firmato da un guizzo di Gennaro Acampora

Una sola volta, in Serie B, lo Spezia ha superato l’Avellino (imbattuto 5 volte su 6) – al Partenio-Lombardi: era il 5 marzo 2016 e fu Gennaro Acampora a fissare il risultato (0-1, nella foto il momento del tiro), infilando nell’angolino della porta difesa da Frattali il pallone con un bel diagonale mancino, facendo esultare mister Di Carlo. In quel momento, 30ª giornata, lo Spezia resta appaiato alla Virtus Entella in un quinto posto che significa playoff. L’ultima volta, invece, era l’11 maggio del 2018, con il risultato... ribaltato. Nella penultima stagionale di quel campionato, fu Castaldo a segnare il gol decisivo, contro uno Spezia (guidato da mister Gallo) già salvo e fuori dal discorso playoff. Il tecnico aquilotto (dall’altra parte c’era Foscarini, impegnato nella lotta salvezza) schierò, con schema 4-3-1-2, Manfredini; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Corbo (24’ st Capelli), Juande, Pessina (15’ st Mora); De Francesco; Gilardino (22’ st Granoche), Marilungo. Avellino e Spezia non si erano mai affrontati, prima del 2007: la prima volta al Partenio, il 24 novembre 2007, finì 2-2 con gol di Mengoni e Salgado, a cui rispose due volte Gorzegno per gli aquilotti. Nel computo totale, in Campania, 3 successi di casa, 2 pareggi e una vittoria spezzina (6 reti subite e 3 segnate). In generale, nei confronti (comprendendo anche quelli al Picco), sono 5 gli acuti avellinesi, altrettanti i pareggi e 3 vittorie liguri

m. magi