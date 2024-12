I precedenti. Mai un successo nei quattro confronti a Genova. Due pareggi con la firma di Pobega e Verde

Quattro volte lo Spezia ha giocato a Marassi contro la Sampdoria, tre in A e una in B (stagione scorsa). In quel campionato più recente, proprio l’esordio di Luca D’Angelo sulla panchina spezzina (a sostituire Alvini), in un ko derivato dalla doppietta di De Paoli, inframmezzata dal pari di Kouda (2-1 il 24 novembre 2023). Il resto tutto in A, la prima volta il 12 maggio 2021, con mister Italiano: 2-2, al bis di Pobega risposero i blucerchiati Verre e Keita. Anche Motta fu battuto, il 22 ottobre 2021 2-1, con autorete di Gyasi, gol di Candreva e Verde nel finale. Infine, in A un pareggio, il 22 aprile 2023, nella retrocessione targata mister Semplici: 1-1 firmato da Amione prima e ancora Verde poi.