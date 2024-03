I precedenti. Prima sfida nel ’30 decisa dalla tripletta di Scategni. Altalena di emozioni e gol nel ko 4-3 del 2015-16

Lo Spezia va a Bari per la tredicesima volta, tutte in B, dove entrambe furono presenti sin dalla prima edizione del 1929-30. Il 16 febbraio 1930, all’allora Campo degli Sports, lo Spezia fu travolto da una tripletta di Scategni. Altra sconfitta nel 30-31: 1-0, gol di Rosso. Il Bari salì in A, il match tornò in piena guerra, il 30 novembre 1941, nel mussoliniano Stadio della Vittoria. Vinse ancora il Bari 2-1 (doppietta di Fabbri e gol di Costa) che tornò in A. Nel 50-51, quando entrambe scesero in C e poi in IV Serie, il primo pari spezzino, 1-1 in rimonta (Canonico e Bertoni). Dopo 55 anni, nel 2006-07, la sfida si spostò al San Nicola: Spezia sconfitto 2-0 (Santoruvo e Carrus), come nella successiva stagione del fallimento: Di Vicino, contrariamente al cognome, aveva illuso da distanza siderale, ma nella ripresa Cavalli e ancora Santoruvo la ribaltarono. Ben sei incontri consecutivi nell’era Volpi: vittoria barese nel 12-13 (2-1: Sciaudone, pari di Porcari, Fedato), poi le due vittorie spezzine, entrambe sotto Natale: 1-2 nel 13-14 (Carrozza ed Ebagua; ancora Fedato) e 0-3 nel 14-15 (Bakic, Catellani e Canadija). Incredibile il 4-3 barese alla prima del torneo 15-16: locali avanti con doppietta di De Luca, superati da De Las Cuevas, Catellani e Nenè, controsorpasso con doppietta di Maniero. Infine due pari per 1-1: nel 16-17 Brienza e autorete di Fedele, nel 17-18 vantaggio spezzino di Forte e ancora Brienza, nel recupero del match rinviato per neve il 27 febbraio 2018.

Mirco Giorgi