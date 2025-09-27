I PRECEDENTI. Quel colpaccio con Thiago Motta firmato da Bastoni e Bourabia

La prima partita tra Venezia e Spezia nel capoluogo lagunare è datata 27 aprile del 1930, in Serie B, con i padroni di casa guidati dall’austriaco Karl Stanzel, ad imporsi per 5-0. L’unica vittoria spezzina, invece, risale al 19 settembre 2021 con gli aquilotti allenati da Thiago Motta in A ad espugnare lo stadio per 2-1: dopo il vantaggio di Bastoni e la risposta di Ceccaroni (spezzino doc tra i veneziani), la decise Bourabia al 4’ di recupero. Non è positivo, invece, l’ultimo match disputato, visto che il Venezia vinse 1-0. Era sempre settembre, il 15 (dell’anno 2023) e Pohjanpalo fissò il risultato, mandando a picco il team di mister Alvini. Poi il Venezia salì in Serie A nonostante la sconfitta del Picco, che nell’epilogo stagionale consegnò la salvezza ai ragazzi poi allenati da D’Angelo. Una curiosità, dopo quella prima gara del 1930, le due squadre si ritrovarono per tre campionati consecutivi quando il Venezia aveva cambiato denominazione diventando Serenissima: in queste tre gare vinse sempre la società veneta. Nel confronto del 1932 il Venezia era allenato dall’italo-uruguayano Achille Gama, tra i fondatori dell’Internazionale di Milano. Agli inizi degli anni ’30 la Serenissima retrocesse in serie C per poi tornare con il vecchio nome Venezia. A cavallo tra gli anni ‘30 e ‘40 altre tre partite memorabili a Venezia, vinte tutte dai neroverdi: tra queste un funambolico 5-3 (7 gol nel primo tempo) del 12 settembre 1937.

Marco Magi

Nella foto: Thiago Motta