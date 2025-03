I precedeNTi. Quel gol di Postigo che spianò lo strada verso la semifinale dei playoff

La prima volta il 27 maggio 1962, l’ultima il 7 ottobre 2017. Questo il risultato scorrendo l’almanacco dei precedenti tra Cesena e Spezia al Manuzzi. Le due gare però (la prima in C, la seconda in B) distanti 55 anni, terminarono entrambe 1-0. Decisiva negli anni 60 la rete di Beraldo al 69’, mentre più recentemente Schiavone, con sigillo al 32’.

Quel giorno, mister Fabio Gallo, schierò gli aquilotti con schema 3-5-2: Bassi; Terzi, Ceccaroni, De Col; Lopez, Acampora (1’ st Soleri), Maggiore, Bolzoni (27’ st Gilardino), Vignali (nella foto); Marilungo (14’ st Mastinu), Granoche.

In totale lo Spezia ha giocato a Cesena (escludendo le prime gare del primo campionato in A nel 2020 e lo stesso nella scorsa stagione) contro i romagnoli per 14 volte, rimediando 7 sconfitte e sole 2 vittorie. Il primo acuto l’11 aprile 2014, con reti di Giannetti e Bellomo (in panchina c’era Devis Mangia), entrambe nella ripresa, per il 2-0 finale in Serie B.

L’altro successo è nei playoff della stagione 2015/16, il 24 maggio 2016 nel preliminare deciso a 5 minuti dalla fine da Postigo (1-2, in porta nello Spezia c’era Chichizola come avverrà domani a distanza di ben 9 anni). Quell’anno, con Bjelica sostituito da Di Carlo a fine novembre, lo Spezia uscì in semifinale playoff (doppio ko con recriminazioni contro il Trapani), ma ricordiamo, di quel periodo, il successo storico ai rigori (dopo lo 0-0 sul campo) all’Olimpico contro la Roma, nei quarti di finale di Coppa Italia.

m. magi