I PRECEDENTI. Soleri il ’tuttofare’ segna e... va in porta. L’incredibile rimonta firmata da Bertola

L’ultima partita del Cesena al Picco contro lo Spezia è rimasta nella storia: fu quella, disputata il 1° settembre 2024, del cosiddetto Soleri-day. Dopo una partita iniziata male, con lo svantaggio di Berti dopo soli 5 minuti, l’attaccante aquilotto (entrato a metà ripresa) riesce a pareggiarla a 6’ dal 90’ e proprio a questo minuto si è infilato i guanti e la maglia del portiere di riserva Mascardi, perché Sarr si era infortunato al braccio (ed erano finiti i cambi). Non prese gol negli 11 minuti successivi e Bertola con un perentorio colpo di testa sull’ultimo calcio d’angolo della partita, fissò il 2-1 proprio al 101’ per una delle più incredibili rimonte aquilotte.

Nella sfida casalinga precedente, il 3 marzo 2018, invece l’ultimo acuto dei romagnoli firmato da Kupisz al 21’ per gli ospiti, a cui rispose Marilungo al 40’, poi dopo l’intervallo, al 26’ arrivò il sigillo decisivo di Jallow. Il team aquilotto allenato da Gallo (nell’altra panchina c’era Castori), era in un buon periodo al Picco, quella era la seconda sconfitta in sei mesi (dopo 8 vittorie e 4 pareggi). In totale, tra i cadetti, sono 8 le sfide svolte nello stadio di viale Fieschi tra Cesena e Spezia con 5 vittorie casalinghe, 2 pareggi e quel k.o. citato sopra. Dieci i gol realizzati e sei quelli subiti. Invece, in trasferta, i bianchi hanno vinto 2 volte, hanno pareggiato 5 e perso 4, subendo undici gol e realizzandone sette. Marco Magi

Nella foto (Alive): Soleri