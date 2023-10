I precedenti. Spezia e Cosenza si sono affrontate solo tre volte. Le Aquile hanno sempre vinto, l’ultima 5-1 nel 2020

Sono appena tre, tutti vittoriosi per lo Spezia, i precedenti con il Cosenza. Il primo risale alla trionfale annata 1957-58. La Federazione aveva istituito una sorta di Quarta Serie d’eccellenza, denominata Campionato Interregionale di Prima Categoria, in tre gironi. Gli Aquilotti dominarono il loro e assieme all’Ozo Mantova (che arriverà in breve tempo in serie A) e al Cosenza disputarono un triangolare per l’assegnazione del titolo nazionale. Il 22 giugno 1958 il Cosenza fu battuto al Picco 1-0 con rete di Gianni Corelli al 76’, centrocampista offensivo che in serie A diventerà un simbolo della Spal di Gianni Mazza. Partite di andata e ritorno, il fattore campo dominò e tutte furono proclamate vincitrici ex aequo. Lo Spezia vinse anche la coppa di categoria, detta Mattei in memoria di un dirigente federale. Molto più recenti gli altri due incontri, entrambi con larghe vittorie spezzine. L’8 dicembre 2018 finì 4-0: Augello subito in gol al 1’, nella ripresa Bartolomei al 48’, Okereke al 52’ e Matteo Ricci su rigore al 62’. Lo Spezia terminò al sesto posto ma ai play-off fu beffato dal Cittadella in casa. L’ennesima ricostruzione estiva nel segno di Angelozzi e Italiano fu quella buona. Il Cosenza arrivò al Picco nella lunga estate post lockdown e il 10 luglio 2020 fu investito da un ciclone: Galabinov al 6’, Gyasi al 20’, doppietta di Mastinu al 51’ e al 55’. Spezzino anche il gol dei silani, segnato da Mirko Bruccini da Piazza Brin al 63’. Nzola chiuse la giostra al 65’, fissando il 5-1 finale, purtroppo a porte chiuse. Fu una delle partite più belle di una squadra che da quel momento cambiò passo, fino al terzo posto in campionato e alla promozione ai play-off.

Mirco Giorgi