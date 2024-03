I precedenti. Tre partite e tre vittorie delle Aquile al ’Picco’ . Lazzaro, Saudati e Madonna sono stati i protagonisti

Il Sudtirol rappresenta un unicum nel calcio italiano: portacolori non di una città, ma un po’ di tutta la provincia di Bolzano.

Nel professionismo in pianta stabile dal 2000, ha incrociato lo Spezia nelle stagioni immediatamente successive al fallimento: la prima fu nel 2009/10 in Seconda Divisione Lega Pro (ex C/2), con un testa a testa che li vide prevalere sullo Spezia, promosso solo ai play-off. Ma il 29 novembre 2009 fu un gol di Nunzio Lazzaro, il bomber della rinascita, a piegare i biancorossi dopo appena 9’i. L’anno dopo lo Spezia partì con grandi ambizioni, ma si perse nelle pieghe di una gestione allucinante, di cui uno dei momenti più emblematici fu l’ingaggio di Luca Saudati, bomber dal grande passato e anche molto sfortunato, ormai un quasi ex. Il 6 febbraio 2011 fu proprio lui a decidere la sfida col Sudtirol segnando al 55’ il gol della vittoria, che fu anche l’ultimo della sua carriera perché dieci giorni dopo si ritirò: in una sincera lettera di commiato ai tifosi scrisse "continuare sarebbe stata un’offesa che nessuno a La Spezia merita". Andrebbe letta anche oggi, poco prima di scendere in campo per una sfida decisiva per la salvezza.

L’anno dopo il terzo e ultimo precedente, il 22 aprile 2012. Gli Aquilotti vennero lanciati verso la rimonta sul Trapani anche dalla vittoria per 2-1 sul Sudtirol. Nel primo tempo vantaggio di Murolo e replica di Schenetti, in piena zona Cesarini il gol di Madonna, che fece esplodere il Picco. Tre giorni dopo, nel recupero vittorioso di Barletta, la serie B non fu più un’ipotesi remota.

Mirco Giorgi