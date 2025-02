I PRECEDENTI. Ultima sfida decisa dal gol di Di Serio. Rosanero vittoriosi oltre 90 anni fa

Una sola volta e oltre 90 anni fa, il Palermo ha vinto alla Spezia. Era il 21 febbraio 1932 e i rosanero vinsero 2-1 grazie alle reti di Banchero e Ruffino,a cui rispose soltanto Cappelli. In 10 gare casalinghe disputate, 5 gli acuti spezzini e 4 i pareggi. In totale, lo Spezia ha segnato 13 gol contro i 5 del Palermo nei confronti diretti. L’ultimo incontro a Palermo (2-0, con un gol di Baniya e un’autorete di Wisniewski), all’andata, interruppe l’imbattibilità dello Spezia che fino a quel momento aveva raccolto 8 vittorie e 6 pareggi, subendo solo 7 reti nelle prime 14 giornate di campionato. Gli aquilotti vantano un record casalingo impressionante, con l’ultima sconfitta interna datata 28 febbraio 2024 contro la Feralpisalò, nello scorso campionato. Da allora, 12 vittorie e 5 pareggi nel fortino di viale Fieschi. Quel 1° dicembre, poco più di due mesi fa, D’Angelo schierò, con schema 3-5-2, Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju (17’ st Reca); Vignali (26’ pt Bertola), Cassata (17’ st Bandinelli), S. Esposito, Nagy (26’ st Candelari), Elia; Soleri 26’ st Di Serio), P. Esposito. E se l’anno scorso ci pensò Di Serio (nella foto), dopo 16’, a risolvere la sfida e a consegnare a D’Angelo tre punti d’oro per la salvezza, la prima gara in assoluto al Picco tra Palermo e Spezia è invece datata 14 dicembre 1930: finì 1-1 con reti nella ripresa dello spezzino Cappelli e risposta per gli ospiti di Ricci. In totale sono 20 gli scontri tra Spezia e Palermo, con 6 vittorie siciliane, 5 liguri e 9 pareggi.

m.magi