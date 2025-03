I protagonisti. D’Angelo alla 200ª panchina in serie B. Chichizola aquilotto con 150 presenze

E sono 200! Mister Luca D’Angelo, festeggerà domenica prossima le 200 presenze, da allenatore, nella regular season di B (escludendo quindi i playoff). Un traguardo importante che, per uno strano scherzo del destino, si materializzerà proprio nel derby tra Spezia e Pisa, ovvero i due club che hanno segnato in modo significativo la vita professionale del tecnico abruzzese. In una gara dove la componente campanilistica tra le due tifoserie la farà da padrone, l’Omone pescarese accomunerà i sostenitori spezzini e pisani in un applauso unanime nei suoi riguardi.

D’Angelo (nella foto) arriva alla gara numero 200, forte di un curriculum fatto di 75 vittorie, 74 pareggi e 50 sconfitte, ma soprattutto con risultati eccellenti prima a Pisa (146 gare) dove, dopo la conquista della promozione in B, fu protagonista di un 9° posto (19-20), 14° (20-21) e terzo posto con finale per la Serie A persa contro il Monza (21-22) e un 11° posto (22-23) e poi a Spezia (53), con cui ha centrato l’impresa-salvezza la scorsa stagione per poi eccellere quest’anno con un terzo posto fatto di una media punti di 1,82, superiore a quelle realizzata a Pisa quando sfiorò la A (1,76).

Domenica sarà anche la 150ª presenza in maglia bianca di Leandro Chichizola, per l’occasione premiato dal club bianco prima del match. Per l’argentino, che ha paragonato il ‘Picco’ a un ’Monumental’ in miniatura, "la 150° volta con lo Spezia è un grande onore".

Fabio Bernardini