I romagnoli sin qui trascinati dalla verve del centrocampista in prestito dal Sassuolo. Ciervo prende la mira: "A Spezia per vincere»
Ha messo a segno tre gol nelle sette partite giocate "Prima penso al gruppo. Possiamo fare molto bene".
Riccardo Ciervo nelle sue prime sette partite con la maglia del Cesena ha segnato tre gol: gli stessi realizzati complessivamente nelle precedenti due stagioni. Il centrocampista classe 2002 in prestito dal Sassuolo, si sta prendendo la scena in un avvio di stagione positivo per i romagnoli, seppur segnato dagli ultimi due ko consecutivi a Frosinone e contro la Reggiana. Un cliente scomodo per lo Spezia sabato al ’Picco.
"Sono contento – dice Ciervo per la squadra, prima che per me, il gruppo è la prima cosa che conta. Per quello che mi riguarda, la strada da fare è tanta e le cose da migliorare pure: voglio segnare sempre più gol e distribuire sempre più assist, portando un contributo"
Dove può arrivare il Cesena?
"Non si fanno previsioni a ottobre. Però credo che questa squadra possa fare davvero grandi cose".
E’ cresciuto nelle giovanili della Roma, qual è il valore aggiunto di un grande club?
"Allenarsi insieme ai campioni è uno stimolo enorme. Ho avuto l’opportunità di crescere in un ambiente che aiuta a maturare a 360 gradi. Credo di essermi portato dietro questo aspetto in tutte le mie esperienze, anche qui a Cesena".
Prospettive a breve termine?
"Vincere la prossima partita a Spezia, dopo la sosta. Ci stiamo allenando bene, siamo focalizzati sulle cose giuste. Passata quella, sotto con quella dopo. E così fino alla fine".
Come vive a Cesena?
"Sono felicissimo, mi sono ambientato subito grazie ai miei compagni, la città è bella, i tifosi fantastici. E’ l’ambiente ideale per un calciatore e per me in particolare: c’è tutto quello che serve per continuare a crescere".
Continua a leggere tutte le notizie di sport su