I romagnoli sin qui trascinati dalla verve del centrocampista in prestito dal Sassuolo. Ciervo prende la mira: "A Spezia per vincere»

Riccardo Ciervo nelle sue prime sette partite con la maglia del Cesena ha segnato tre gol: gli stessi realizzati complessivamente nelle precedenti due stagioni. Il centrocampista classe 2002 in prestito dal Sassuolo, si sta prendendo la scena in un avvio di stagione positivo per i romagnoli, seppur segnato dagli ultimi due ko consecutivi a Frosinone e contro la Reggiana. Un cliente scomodo per lo Spezia sabato al ’Picco.

"Sono contento – dice Ciervo per la squadra, prima che per me, il gruppo è la prima cosa che conta. Per quello che mi riguarda, la strada da fare è tanta e le cose da migliorare pure: voglio segnare sempre più gol e distribuire sempre più assist, portando un contributo"

Dove può arrivare il Cesena?

"Non si fanno previsioni a ottobre. Però credo che questa squadra possa fare davvero grandi cose".

E’ cresciuto nelle giovanili della Roma, qual è il valore aggiunto di un grande club?

"Allenarsi insieme ai campioni è uno stimolo enorme. Ho avuto l’opportunità di crescere in un ambiente che aiuta a maturare a 360 gradi. Credo di essermi portato dietro questo aspetto in tutte le mie esperienze, anche qui a Cesena".

Prospettive a breve termine?

"Vincere la prossima partita a Spezia, dopo la sosta. Ci stiamo allenando bene, siamo focalizzati sulle cose giuste. Passata quella, sotto con quella dopo. E così fino alla fine".

Come vive a Cesena?

"Sono felicissimo, mi sono ambientato subito grazie ai miei compagni, la città è bella, i tifosi fantastici. E’ l’ambiente ideale per un calciatore e per me in particolare: c’è tutto quello che serve per continuare a crescere".