I tifosi delusi: "Quell’errore andava evitato"

Non si placa la delusione atroce dei tifosi aquilotti per la vittoria sfumata dello Spezia contro il Padova: "Sarr che errore, perché coinvolgere sempre il portiere nel gioco, se lo stesso non eccelle dal punto di vista tecnico?". Alle porte una partita difficilissima contro la vice capolista Monza: "Avversario temibilissimo, ma lo Spezia non parte battuto, in trasferta gioca meglio". Non nasconde il rammarico Luca Belgrado: "Lo Spezia aveva il controllo della partita dopo l’1 a 0, il clamoroso errore di Sarr ha compromesso tutto. Dopo il pareggio non c’è stata una reazione, come già accaduto in passato. Aggiungo, cambi troppo tardivi, chi è subentrato non ha avuto modo di incidere. La preoccupazione resta elevata perché non riuscire a vincere una partita contro un Padova dal tasso tecnico non eccelso la dice lunga sulle difficoltà che lo Spezia sta incontrando. Il campionato è ancora lungo, la rosa per riuscire a salvarsi c’è, però non si possono più commettere errori di questo tipo". Amareggiato Michael Granelli: "Due punti persi per un’ingenuità clamorosa di un portiere esperto come Sarr. Bisognerebbe evitare di dare sistematicamente il pallone al portiere, mettendolo in difficoltà. La squadra, nel primo tempo, ha giocato discretamente, poteva anche raddoppiare. Purtroppo nella ripresa, dopo il gol subito, non ha avuto la reazione che ci attendeva. La preoccupazione resta alta, anche perché ci aspetta una trasferta difficilissima contro un Monza candidato alla promozione diretta". Avvilito Alessandro Venturini: "Un pareggio che demoralizza tutti, ambiente e squadra perché dopo un primo tempo dominato, è veramente incredibile e inspiegabile subire un gol del genere. Se un portiere ha una tecnica sopraffina per poter impostare in tranquillità dal basso è giusto coinvolgerlo, diversamente è un rischio. La classifica preferisco non guardarla, anche se fa paura, con due punti in più avremmo respirato. Ora ci aspetta una partita difficilissima a Monza, anche se fuori casa lo Spezia gioca meglio". Non si dà pace Michele Solari: "La squadra aveva in mano la partita, il Padova non si era mai reso pericoloso, poi quell’errore inammissibile di Sarr. Il portiere non è un giocatore di movimento, perché continuare imperterriti a coinvolgerlo nello sviluppo dell’azione? Il pubblico è stato straordinario, anche contro il Padova ha dimostrato un attaccamento incredibile applaudendo i giocatori nonostante la delusione cocente".