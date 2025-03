I tifosi pronti a dare la carica alle Aquile. Stadio esaurito, ’scorta’ alla squadra

10500 cuori allo stadio, migliaia (rimasti senza biglietto) nei bar e nelle case a trepidare e sostenere le Aquile. Il popolo bianco è pronto a scendere in campo al fianco della propria squadra del cuore, "per l’orgoglio della spezzinità e per il sogno". Sarà uno stadio infuocato prima e durante la gara, con la Curva Ferrovia che ha dato appuntamento domenica a tutti gli appassionati dei colori bianchi all’adunata all’incrocio di viale Garibaldi con viale Amendola, alle ore 12. "Tutti insieme per caricare la squadra prima della battaglia – è l’invito dei ragazzi della mitica Ferrovia – Facciamole sentire tutto il nostro sostegno e dimostriamo ancora una volta chi siamo. Tutti i tifosi presenti allo stadio portino sciarpe e bandiere, saranno utilizzate per la coreografia iniziale che coinvolgerà tutti i settori. Ancora una volta, spingiamo insieme i nostri ragazzi verso la vittoria". Visto la presenza di Fiori allo stadio, il tifoso del club Orgoglio Spezzino Riccardo Arfanotti riporterà allo stadio un vecchio vessillo con il volto di Francolino. Infine, oggi saranno messi in vendita gli ultimissimi biglietti di Piscina e tribuna.

Fabio Bernardini