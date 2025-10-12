I tifosi ringraziano Roberts. "Ha salvato lo Spezia in un momento difficile»

È un ringraziamento sentito quello che i tifosi aquilotti rivolgono al patron aquilotto Thomas Roberts, per il suo contributo fondamentale alla salvezza societaria con la copertura della perdita di ben 26,1 milioni di euro: "Senza di lui lo Spezia non ce l’avrebbe fatta. Ora, però, serve un’altra impresa, con la conquista non facile della permanenza in cadetteria". Non ha dubbi in tal senso Paolo Lavezzari: "Non posso che ringraziare Roberts per la serietà e l’impegno che ha dimostrato nei confronti del nostro club. Riuscire a mantenere una società in serie B è particolarmente dispendioso e impegnativo. Roberts sta dimostrando grande vicinanza e attenzione in questo momento difficile. Sono certo che, tutti insieme, sapremo superare il momento critico e ritornare in alto". Ostenta fiducia per il futuro Andrea Venturini: "Sono convinto che ci salveremo. Non è stato un inizio facile per una serie di fattori: il calendario non favorevole, rigori ed espulsioni contro. L’unica partita dove non siamo entrati in campo, è stata quella con la Juve Stabia. Nelle altre gare nessuna squadra ci ha dominato, forse solo il Palermo è stato superiore. Io prevedo uno Spezia in risalita e fuori dalle sabbie mobili. Ho avuto la stessa impressione nel 2019 dopo la sconfitta casalinga con il Benevento: quel campionato finì con la nostra promozione in Serie A. Al patron Roberts va la mia fiducia perché si è messo in gioco economicamente ripianando una forte perdita". Sulla stessa falsariga Alessandro Botti: "Roberts ci ha salvato dal default, l’imprenditore americano ha coperto una perdita di 26 milioni di euro, diretta conseguenza delle scelte del mercato di gennaio 2023 e di quelle estive per preparare la pronta risalita. In questo momento è difficile vedere nello Spezia un parco giocatori che per valore o età possano portare significative plusvalenze. È certo che in prospettiva Roberts dovrà ancora intervenire con forti investimenti per garantire gli equilibri aziendali e non disperdere il legame così forte con la città che mancava da almeno 20 anni. Non voglio nemmeno considerare la retrocessione come ipotesi. Comprensibile confermare D’Angelo". Si associa a questo pensiero Mauro Lulli: "Un plauso a Roberts che ci ha tenuto in vita in un momento difficile. La salvezza? La vedo abbastanza problematica perché mi pare che la squadra non abbia un’anima, non sarà facile lasciare dietro cinque avversarie". Consensi alla proprietà americana anche da parte di Federico Pinza: "Probabilmente, senza Roberts e Stillitano, oggi ci ritroveremmo a calcare ben altre categorie. Certo, sarebbe stato bello poter impostare un progetto da zero insieme a loro, ma purtroppo la mancata promozione in A ha condizionato le loro scelte, costringendoli a concentrarsi sulla copertura delle perdite piuttosto che investire per far crescere il club. La partenza non è stata tra le migliori, ma nelle ultime gare la squadra è apparsa in crescita e questo fa ben sperare in vista dell’obiettivo salvezza.

La conferma di D’Angelo potrebbe responsabilizzare ulteriormente i giocatori, con l’augurio che la prima vittoria arrivi già alla ripresa del campionato. Guarda oltre Gigi Argilla: "Essere a posto economicamente è importantissimo, fortunatamente ci ha pensato Roberts. Bene ha fatto la società a confermare il mister, ora quest’ultimo deve cercare di compattare il gruppo. Sperando che a gennaio la società rinforzi la squadra per conquistare la salvezza". Infine, piena fiducia anche da parte di Luca Natale: "Credo che lo Spezia possa confermarsi in cadetteria. Pur a fronte di un avvio pessimo, da parte di una squadra irriconoscibile, penso che D’Angelo potrà riuscire a risollevare le Aquile. Sul fronte societario ho fiducia in Gazzoli. Il disavanzo arriva da contratti enormi che non hanno portato il risultato sperato. Ora sarà fondamentale il ruolo di Roberts".