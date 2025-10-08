I tifosi sono con D’Angelo. La ’strigliata’ ai giocatori: "Dovete dare molto di più»

"Giusto confermare mister D’Angelo, ora i giocatori devono dare qualcosa in più. Tutti uniti per la svolta, la salvezza è possibile". Così i tifosi aquilotti, dopo la fiducia che il patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano hanno accordato all’Omone, "un tecnico preparato a cui vogliamo tutti bene". Insomma, un plebiscito per il tecnico aquilotto. Liviana Ratti del club Orgoglio Spezzino ha lanciato l’ashtag #iostocondangelo#: "Mister D’Angelo merita di guidare la nostra squadra del cuore perché è un tecnico preparato a cui vogliamo tutti bene, ci mette passione nel suo lavoro ed è molto attaccato alla tifoseria. Può avere qualche piccola colpa, ma in campo ci vanno i giocatori, sono loro che devono dare di più perché così non va assolutamente bene. Io, comunque, sono fiduciosa, a Venezia ho detto che partiremo dal fondo per arrivare in cima, ne sono convinta come nel 2020".

Le fa eco Lorena Bardi del club Franco Cavatorti: "Sono strafelice della conferma di D’Angelo, al quale come club siamo particolarmente legati. Siamo vicini al nostro mister, è un uomo con gli attributi, in grado di risollevare le sorti della squadra. Avrà bisogno di tutto il nostro sostegno, noi ci saremo sempre. L’ultimo posto in classifica è la conseguenza di una squadra più debole dopo il mercato estivo e di prestazioni non eccellenti, con alcuni giocatori che stanno avendo un rendimento ben al di sotto delle attese". "Nel calcio c’è la regola non scritta che prevede di cambiare il tecnico quando le cose non vanno bene, ma non sempre questo funziona – afferma Mirko Ferrarini – Quindi sono favorevole alla conferma di mister D’Angelo, anche se vorrei che il nostro tecnico, che merita la nostra stima, apportasse dei cambiamenti a livello tattico, magari passando al 4-4-2 con gli inserimenti di giovani come Comotto o Jack che, quando sono stati impiegati, hanno dimostrato il loro valore. Per la salvezza occorre che i giocatori diano qualcosa di più, insieme al tecnico devono riguadagnarsi la fiducia di tutti noi tifosi che abbiamo dimostrato grande maturità e attaccamento".

Suona la carica Moreno Antognetti: "Sono d’accordo sulla conferma di mister D’Angelo, se ha deciso di restare a giugno sapeva cosa sarebbe andato incontro, credo abbia le capacità per risollevare la squadra. Se non fosse così ritengo avrebbe rassegnato le dimissioni per l’uomo che abbiamo imparato a conoscere. La salvezza? Sono convinto che lo Spezia andrà ai play-off". Si accoda Paolo Rossi: "Sono contento della fiducia accordata a mister D’Angelo, è l’unico che ci può tirare fuori da questa situazione critica. La squadra c’è, il mister lo stesso. É vero che mancano Pio, Reca e Elia, ma i giocatori per fare un campionato all’altezza ci sono. Vedo una squadra meno compatta rispetto a prima, ma credo che i margini di crescita ci siano. Anche nel 2019 lo Spezia era ultimo e poi è andato in Serie A. Fiducia a oltranza, il pubblico sta dimostrando una maturità eccezionale, la gente non contesta, avanti insieme per risalire la china".

Fabio Bernardini