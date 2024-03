I tifosi sono delusi ed evidenziano i gravi gli errori dell’arbitro: "Perché la società non si fa sentire?». Aquile senz’anima nella sfida più importante

Torna la delusione nella tifoseria aquilotta dopo la sconfitta senza attenuanti patita dalle Aquile contro la Feralpisalò: "Spezia senz’anima, persa una finale importantissima, ora la rincorsa verso la salvezza si fa durissima. Gravi gli errori arbitrali, perché la società non si fa sentire?". Amareggiato Michele Pastorello: "Spezia lontanissimo parente di quello visto nelle ultime partite, prestazione incolore, priva di trame di gioco accettabili. Contro la Feralpisalò si sarebbe dovuto vincere a tutti i costi, invece siamo a commentare una sconfitta dolorosissima che si spera non sia decisiva ai fini della salvezza. La formazione iniziale e i cambi non sono stati azzeccati, è mancato l’atteggiamento giusto, con questo modo di affrontare le partite non si va da nessuna parte. Da quattro in pagella il direttore di gara. La Feralpi si è lamentata degli arbitraggi prima della gara, dovrebbero farlo anche i nostri dirigenti". Preoccupato Claudio Ricci: "Tanta amarezza, rabbia, delusione e paura. La squadra ha approcciato malissimo la gara e dopo il gol subito si è spenta nella rassegnazione e nell’impotenza. Ho visto uno Spezia senza anima, gioco idee, personalità. Un grande passo indietro che spero sia stato dettato da problemi fisici di alcuni giocatori, perché diversamente non ci sarebbero margini per la salvezza. Malissimo l’arbitraggio. Auguriamoci una pronta ripresa a Bari". Deluso Fabio Bisogno: "Uno Spezia irriconoscibile, il mister ha sbagliato completamente la formazione iniziale lasciando fuori Di Serio e Nagy. Siamo amareggiati, ora la salvezza è difficilissima, le speranze si sono ridotte al lumicino, non si può che puntare ai play-out perché non riesco a intravedere spiragli per il mantenimento della categoria direttamente". Chiude Michael Granelli: "Evidenti gli errori arbitrali, sul primo gol della Feralpi il loro attaccante ha spinto visibilmente Hristov. È una brutta sconfitta, un’occasione persa per avvicinarsi alla salvezza diretta. D’Angelo ha sbagliato l’undici iniziale, la squadra non è stata all’altezza. Ora la situazione si fa durissima, bisogna cambiare rotta altrimenti difficilmente lo Spezia potrà evitare la retrocessione".

Fabio Bernardini