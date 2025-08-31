IL CAMPIONATO. Dopo la sosta trasferta a Empoli. Mascardi al ’Picco’ con la Under 21

Quella di ieri sera è stata l’ultima uscita in maglia bianca per Simone Giorgeschi (rimasto in panchina) che oggi passerà all’Alcione, in serie C. Al suo posto i papabili sono Sala o Jack del Como. Futuro in Qatar invece per il portiere Francesco Plaia (in prestito al Torino) che passerà alla squadra dell’Alwaab Fc.

Risultati 2ª giornata: Reggiana-Empoli 3-1, Juve Stabia-Venezia 0-0, Mantova-Pescara 2-1, Cesena-Entella 1-1, Palermo-Frosinone 0-0. Oggi: Carrarese-Padova (ore 19), Sudtirol-Sampdoria (19) Bari-Monza (21), Modena-Avellino (21).

Prossimo turno. Il campionato ora si ferma per gli impegni delle nazionali e ripartirà venerdì 12 settembre con Avellino-Monza, sabato 13 settembre Juve Stabia-Regiana, Modena-Bari, Padova-Frosinone, Pescara-Venezia, Catanzaro-Carrarese e Sampdoria-Cesena. Domenica 14 il terzo impegno dello Spezia atteso dalla trasferta al ’Castellani’ di Empoli (ore 19.30) contro gli azzurri di Guido Pagluca (nella foto), nella giornata che prevede anche Virtus Entella-Mantova e Sud Tirol-Palermo.

Nazionale. Lo stadio ‘Alberto Picco’ ospiterà una partita internazionale venerdì 5 settembre alle 18.15: in programma il match fra nazionali Under 21 di Italia e Montenegro, partita inaugurale delle qualificazioni all’Europeo Under 21 in programma in Albania e Serbia nel 2027. Il nuovo ct Silvio Baldini ha convocato anche il portiere dello Spezia Diego Mascardi, alla sua prima chiamata in azzurro.