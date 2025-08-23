Il campionato. Il Palermo di Inzaghi è il grande favorito per il primo posto

Pronti-via e il campionato parte subito ’spezzettato’ come avviene ormai da anni. Sono lontani i tempi delle partite tutte in contemporanea la domenica alle 14.30, il calcio è poi cambiato sotto la spinta delle tv. A dare il la alla serie B è stata la sfida fra il neopromosso Pescara e il Cesena giocata ieri sera, oggi invece in programma Empoli-Padova (ore 19), Entella-Juve Stabia (ore 19), Monza-Mantova (ore 21) e Palermo-Reggiana (ore 21). Domani, alle 19 Spezia-Carrarese, alla stessa ora -Venezia-Bari, quindi alle 21 Catanzaro-Sudtirol e Frosinone-Avellino. Chiude il cartellone della prima giornata Sampdoria-Modena di lunedì sera alle 20.30.

Per campagna acquisti e nuovo allenatore (Filippo Inzaghi, nella foto) è il Palermo, come riporta Agipronews, in pole position sulla lavagna dei bookmaker per il primo posto in classifica. Alle spalle dei siciliani c’è il Venezia di Giovanni Stroppa che, dopo la retrocessione della scorsa stagione, ha come obiettivo l’immediato ritorno in A. Stesso discorso per l’Empoli, il cui primato si gioca a 6. Si sale invece a 8 per la coppia formata dal Monza e Sampdoria, due squadre che lo scorso anno sono state protagoniste di una stagione deludente. Per quanto riguarda, infine, le quote promozione, anche in questo caso comanda il Palermo, in cui salto di categoria è proposto a 2,75. Dietro agli isolani c’è sempre il Venezia (4,50) seguito da Spezia ed Empoli a 6,50.