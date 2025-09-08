Il campionato riprenderà domenica con la trasferta in Toscana. Carovana di auto e pullman alla volta di Empoli
Saranno almeno 7-800 i tifosi aquilotti al seguito dello Spezia nella trasferta di Empoli di domenica 14 settembre alle 19,30. Vista l’esigua distanza dalla città toscana la maggior dei tifosi si muoverà con mezzi propri, ma non mancheranno i pullman: uno è stato organizzato dal club ‘Franco Cavatorti‘ (20 euro il prezzo per i ragazzi, 25 euro gli adulti, prenotazioni al bar La Lory di via Buonviaggio o telefonando a Michele al numero 331-6816201), due da parte del gruppo Belini Frizzanti (prezzo 25 euro adulti, 20 euro ragazzi, prenotazioni Gabriele 340 -3385453 o edicola Rossi della Maggiolina).
Il campionato di serie B riperderà questa settimana con la terza giornata dopo la sosta per gli impegni delle nazionali: si partirà con l’anticipo Avellino-Monza (in programma venerdì alle 20.30); quindi sabato 13 alle 15 Juve Stabia- Reggiana, Modena-Bari, Padova-Frosinone, Pescara-Venezia, Catanzaro-Carrarese (ore 17.15), Sampdoria-Cesena (ore 19.30). Il quadro della giornata si completerà domenica con Entella-Mantova (alle 15), Sudtirol-Palermo (17.15) Empoli-Spezia alle 19.30.
Intanto ieri il portiere aquilotto Diego Mascardi ha lasciato il ritiro dell’Under 21 per un motivi personali. Sarà sostituito da Tommaso Martinelli. Il giocatore della Fiorentina, classe 2006 che si aggregherà agli azzurri in partenza per la Macedonia in vista del match in programma a Bitola martedì 9 alle 18.15.
