Il caso di tre ’pericolanti’. Ternana, Lecco e Feralpi cambiano e...ripartono

In fondo alla classifica chi pensava che Ternana, Lecco e Feralpisalò si rassegnassero al ruolo di vittime sacrificali, si è sbagliato di grosso. Gli umbri si sono affidati a Roberto Breda e domenica scorsa sono andati vicinissimi a una clamorosa vittoria al Picco. I ‘leoni del Garda’ invece hanno scaricato Vecchi per accogliere l’ex Verona Zaffaroni. Incredibile infine il trend invertito dal Lecco a seguito dei saluti rivolti allo storico allenatore Foschi con il contestuale arrivo di Bonazzoli. Con lui i blucelesti nelle ultime cinque partite hanno vinto in trasferta a Pisa e Palermo (in entrambi i casi per 1-2) battuto il Parma 3-2 nel match casalingo al ’Rigamonti’, cui si unisce il pari con lo Spezia sempre fra le mura amiche.