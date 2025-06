Il centrocampista toscano torna all’Empoli. Degli Innocenti ai saluti: "Tante emozioni»

Il Golfo e la sua gente lasciano un’impronta indelebile nei cuori di chi ha vestito la maglia bianca, anche se solo per un anno. È il caso del centrocampista Duccio Degli Innocenti, 17 partite con le Aquile per un totale di 699 minuti giocati (sei volte da titolare, undici da subentrante), che prima di ritornare alla casa madre Empoli, ha inteso salutare tutti i tifosi aquilotti: "Ci tenevo a ringraziare un’intera città, un gruppo fantastico e una società meravigliosa per una stagione piena di emozioni Di mezzo, purtroppo, c’è stato il mio infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi per un po’, ma sto facendo di tutto per tornare il prima possibile a fare quello che amo di più". "Sappiamo tutti che purtroppo è stato un finale amaro – la chiosa del giocatore originario di Montevarchi – ma nemmeno questo potrà mai farmi dimenticare tutto quello abbiamo vissuto insieme, la crescita che ho avuto sia come persona che come calciatore, in una piazza che ci ha sempre sostenuti dall’inizio alla fine. Grazie di cuore Spezia!".

F.B.