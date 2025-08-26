Il commento. Batosta inattesa. Ma siamo solo alla prima giornata

Guardare la classifica e vedere lo Spezia ultimo a 0 punti con l’Avellino (a pari merito con Mantova, Padova e Pescara, ma con peggior score) fa impressione. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Poi, però, si può guardare quanti punti hanno le altre, a cominciare da chi comanda (in 7): ne hanno 3, siamo alla prima giornata. C’è il tempo di riallineare le idee, ragionare sugli errori e correggerli.

Lo Spezia ha preso una bella batosta contro la Carrarese. Ma può essere la sola assenza di Aurelio ad aver causato quel ‘disastro’? In un certo senso sì: nessuno poteva sostituirlo nel ruolo. Fino a... domani, visto l’arrivo di Beruatto dal Pisa. D’Angelo, contro i cugini toscani ci ha provato, ha pensato che Candela potesse dire la sua anche a sinistra. Ma non è stato così e l’esterno spezzino è stato la brutta copia di quello visto contro la Samp in Coppa.

Stesso discorso per Cistana, che ha sempre giocato a 4 dietro: ha avuto molte difficoltà, distante dalla zona centrale (come contro la Samp). Gli aquilotti di D’Angelo, negli anni recenti, hanno spesso costruito i loro successi sfruttando le fasce ma Mateju e Candela (invertito di piede) hanno dimostrato i loro limiti.

Discorso a parte per Esposito, il grande faro delle Aquile. Non crediamo sia distratto dalle sirene di mercato né che non stia dando il massimo. Pensiamo che il suo momento non al top, coincida con quello di chi gli sta nei pressi: se Nagy accanto e Kouda davanti o vicino non proteggono abbastanza il regista numero 5, con una doppia-tripla marcatura anche un ottimo giocatore come lui sia poco incisivo.

Difficilmente Aurelio sarà presente sabato al Picco contro il Catanzaro. Beruatto è in condizione? Rientrerà Vlahovic e con Artistico e Di Serio (Soleri pare un po’ più indietro), formerà un attacco degno di nota.

Marco Magi