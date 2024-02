Il commento. Lo Spezia ora è vivo e lotta per i suoi tifosi

Benedetti

In dieci contro undici per più di metà partita, lo Spezia fa quello che può, ma alla fine riesce a portare a casa un punto importantissimo da Modena. Al Braglia, neanche un mese fa, la capolista Parma aveva preso tre gol. Molti meriti del quinto risultato utile consecutivo li ha Zoet, autore di quattro parate eccezionali. Se il portiere aquilotto manterrà questo stato di forma, la salvezza non è una chimera. Viene da chiedersi come sarebbe finita la partita a parità di uomini, visto che nel primo tempo a parte il miracolo di Zoet su Gliozzi, è stato lo Spezia a sfiorare il vantaggio colpendo due traverse in pochi secondi, nello stesso punto, con Salvatore Esposito e Nagy. Sulla gestione dei cartellini dell’arbitro Rutella, ci rimette Gelashvili che prende due gialli in 8’, esagerato il primo.

Con lo Spezia in dieci, lo sconforto prende tutti i tifosi, ma ora la squadra non è più un’armata Brancaleone e non si disunisce. Crede nell’impresa, anche se costruire azioni d’attacco con il solo Di Serio prima e Pio Esposito poi davanti, è difficile. Il Modena forte dell’uomo in più cerca l’imbucata giusta per sbloccare la partita, ma non riesce a trovarla. La difesa dello Spezia ribatte colpo su colpo, con capitan Nikolaou in buona evidenza e Hristov prezioso con il suo ingresso nel secondo tempo. Quando Zoet para da campione anche il tiro al ’sette’ di Oukhadda e il colpo di testa di Abiuso, gli ottocento tifosi spezzini in curva capiscono che ’si può fare’. Anche nei sei lunghissimi minuti di recupero.

Ternana e Ascoli sono stati raggiunti a quota 26, il Pisa è solo quattro punti avanti.

Ora lo Spezia ci gioca una buona fetta delle speranze di salvezza mercoledì prossimo al Picco contro la FeralpiSalò dello spauracchio Zaffaroni, che avrà un giorno di riposo in più e buoni motivi di lamentarsi per il gol del pareggio annullato dal var contro l’Ascoli in pieno recupero.

Ma lo Spezia ora è vivo e lotta fino in fondo per i suoi tifosi.