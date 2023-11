Il commento. Segnali positivi soprattutto dai più giovani

Benedetti

Lo Spezia si toglie il pensiero della Coppa Italia senza patemi e facendo anche un figurone. Alza bandiera bianca solo ai calci di rigore, dopo che il Sassuolo aveva messo in campo tutte le sue bocche da fuoco senza successo. Al di là della comprensibile amarezza, perché vincere fa sempre piacere, le Aquile possono consolarsi perché evitano soprattutto un’inutile trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.

Ci domandiamo dove giocherebbero adesso, se lo avessero fatto anche la scorsa stagione. E se Gotti non si fosse accanito a schierare a tutti i cosi Nzola e Holm, perdendoli poi per infortunio. Forse non è un caso che si giochi proprio nello stadio dell’amarissima retrocessione dello scorso 11 giugno, che fa ancora più male vedendo il Verona fare la sua figura in serie A e lo Spezia soffrire tremendamente in B.

E’ stata una sconfitta indolore, perché Alvini ha risparmiato sette titolari per domenica a Cremona e chi è sceso in campo se la è cavata bene, soprattutto i giovani Bertola, Serpe, Pietra, Kouda, Candelari, Corradini che hanno aggiunto un ulteriore bagaglio di esperienza e hanno dimostrato di poter essere affidabili. Ci fa piacere in modo particolare aver rivisto in campo Hristov, un potenziale titolare recuperato.

Leggendo la formazione, qualcuno ha pensato che il Sassuolo facesse un sol boccone dello Spezia, ma così non è stato, anzi, sul finire dei 90’ sono state proprio le Aquile a sfiorare in modo più netto il gol del vantaggio, tenute a galla da uno Zoet immenso.

Peccato che Kouda abbia tirato addosso a Cragno e Moro non abbia concretizzato un’azione sontuosa condotta da Salvatore Esposito ed Ekdal.

E non si può dimenticare che la prima palla gol l’ha avuta Cipot dopo neanche 30 secondi, ma solo davanti alla porta non è riuscito a centrarla.

Questa partita di Coppa ha contribuito a risollevare le quotazioni dello Spezia, che non è una squadra da fondo classifica in serie B. Anche se il gol rimane un problema.