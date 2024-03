Il commento. Si poteva osare di più contro questo Bari

Benedetti

Lo Spezia si illude di poter vincere a Bari ma non ce la fa. Un punto è sempre meglio di zero, però quanto potrà servire lo sapremo solo se la squadra di D’Angelo saprà riprendere il cammino dell’ultimo mese, FeralpiSalò esclusa. Purtroppo mancano proprio quei tre punti, altrimenti la classifica avrebbe un’altra prospettiva. L’impressione è che contro questo Bari si potesse fare di più. Soprattutto nel primo tempo, dove lo Spezia è stato migliore. Il Bari in difesa non ha mai dato l’impressione di essere ermetico, sbagliava molto anche in fase di impostazione, gli aquilotti recuperavano palla ma non sono mai riusciti ad approfittarne. Lo Spezia ha impostato bene, ma peccava sempre nell’ultimo passaggio, tanto che i tre tiri che hanno chiamato Brenno alla parata sono arrivati tutti da fuori area. Neanche i sette calci d’angolo hanno prodotto effetto. E quando giochi meglio ma non fai gol, magari arriva pure la beffa. Non in questo caso, il Bari nel primo tempo ha tirato una sola volta in porta dimostrando di avere gli stessi problemi dello Spezia in fase offensiva, però con sette punti in più che vogliono dire tanto. Nel secondo tempo il Bari è partito meglio, però ha segnato lo Spezia dopo 5’ con una bella verticalizzazione di Jagiello per Mateju, che si è liberato in area e in qualche modo (c’è stata anche una deviazione) ha messo alle spalle del portiere. Il vantaggio però è durato pochissimo: un tiro di Sibilli senza troppe pretese è stato deviato da Hristov e ha finito per spiazzare Zoet. C’era ancora più di mezz’ora da giocare, ma lo Spezia non è più riuscito a rendersi pericoloso. Oltretutto piove sul bagnato (anche se ieri a Bari c’era il sole) perché si è fatto male Di Serio. E’ uscito senza neanche appoggiare la gamba in terra, problemi al flessore della coscia, speriamo bene. Il cammino per la risalita vede le Aquile a due punti dalla Ternana e a uno dall’Ascoli. La salvezza diretta è a sei. Da ora in avanti bisogna solo correre, altrimenti sono dolori.