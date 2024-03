Il commento. Successo voluto. Bella reazione nel 2° tempo

Benedetti

Contava solo vincere. Missione compiuta sotto gli occhi del presidente Philip Platek, con un po’ di sofferenza ma meritatamente contro un avversario fisico e veloce come il SudTirol, in grado di metterti sempre in difficoltà. In attesa di vedere cosa farà domani sera l’Ascoli con la Sampdoria, lo Spezia si piazza al quint’ultimo posto scavalcando la Ternana battuta nel finale dal Pisa, che incredibilmente con questa vittoria è salito in zona play-off. Chi l’avrebbe mai detto quando le Aquile espugnarono l’Arena Garibaldi. Invece sono le stranezze del campionato di serie B, dove a nove giornate dalla fine possono ancora succedere tante cose. Lo Spezia ha capito che solo con le vittorie può sollevarsi dalle sabbie mobili del fondo classifica, lo ha dimostrato con la bella reazione del secondo tempo, dopo che il SudTirol aveva pareggiato la prodezza di Verde. Grazie anche alle modifiche tattiche di D’Angelo, finalmente abbiamo visto una squadra arrembante alla ricerca della vittoria, come poche altre volte era capitato in questa stagione. L’ingresso di Cassata ha spaccato la partita e non è un caso sia stato lui a conquistare il rigore decisivo, poi trasformato con freddezza da Verde. Al fantasista napoletano dobbiamo fare un monumento, perché anche ieri ha tirato fuori dal cilindro un gol da campione: "Non meritiamo di stare in questa situazione e faremo di tutto per tirarci fuori, manca poco... ma è tanto" ha detto a fine partita. Aggiungendo anche una frase che rimarrà scolpita: "Fisicamente mi sono ripreso, la squadra e i tifosi possono contare su di me".

Verde con i suoi sette gol è di gran lunga il capocannoniere, chissà a quanti potrà arrivare per condurre lo Spezia alla salvezza. Però non è solo, ieri meritano un elogio anche Falcinelli pur non avendo segnato e Salvatore Esposito che ha interpretato con la qualità che possiede il ruolo di mediano. Si inizia a vedere una luce in fondo al tunnel.