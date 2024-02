Il commento. Una pericolosa involuzione. Ma non è finita

Benedetti

Lo Spezia contro la FeralpiSalò gioca una delle sue più brutte partite di questa disgraziata stagione, sia sotto il profilo tattico che del temperamento. Poca manovra, saltare l’uomo diventa un’impresa, l’ordinata, giovane, ma non trascendentale squadra gardesana rischia pochissimo e viene da chiedersi come sia stato possibile, in una partita da vincere a tutti i costi per salvarsi, che si preparava da sola. D’Angelo cambia sei giocatori rispetto a Modena nell’ottica del turnover ma gli effetti non sono quelli sperati. Il Picco con i suoi settemila spettatori di mercoledì sera vuole trascinare la squadra al successo contro l’ultima in classifica, già sconfitta all’andata. La fase di studio dura parecchio, il gioco è tutt’altro che indimenticabile e la FeralpiSalò chiude bene tutti gli spazi. Il primo campanello d’allarme arriva dopo 13’ quando il Var annulla il gol di Manzani scattato in fuorigioco. Lo Spezia però non cambia atteggiamento, prova ad andare in vantaggio ma a dire il vero i pericoli per Pizzignacco sono limitati. La squadra non è messa bene in campo, la Feralpi cerca l’attimo giusto per colpire e ci riesce al 38’, complice anche una spinta su Hristov che l’arbitro però non rileva. Le proteste sono inutili. Si va al riposo con lo Spezia sotto. Nel secondo tempo ci si aspetta subito qualche cambio, ma invece D’Angelo ripresenta la stessa squadra. Però anche quando arrivano le sostituzioni, alla fine saranno cinque la musica non cambia. Di azioni pericolose in area gardesana neanche l’ombra, il pareggio è una chimera e quando Lamantia addirittura raddoppia, la sentenza è scritta. Zaffaroni dal fatal Verona si dimostra un’altra volta indigesto per lo Spezia. Fanno festa solo gli 11 tifosi arrivati da Salò. Una sconfitta molto pericolosa, speriamo che non lasci strascichi. Ma non è ancora finita, guai a mollare adesso anche se la salita è tornata molto ripida.