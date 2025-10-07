Acquista il giornale
Il Futura brinda in coppa. Battuto il Colombiera

Vittoria di rimonta dopo un primo set appannaggio delle ospiti

di ILARIA GALLIONE
7 ottobre 2025
Le ragazze del Futura Ceparana, dopo un inizio non convincente, hanno ripreso in mano la gara, vincendo per 3 set a 1

FUTURA CEPARANA 3 VOLLEY COLOMBIERA 1 (14-25 /25-15 / 25-19 /25-20)

FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, D’Ascoli, Morghen, Rapalli, Rossi, liberi Pascucci e Gigantesco. Allenatore: Garfagnini

VOLLEY COLOMBIERA: Berardi, Brizzi, Ciappei, Figoli, Lottici, Martinelli, Micheloni, Pescetto, Sozzi, Vinciguerra, liberi Fiorino e Bruno. Allenatore: Carli

CEPARANA – Esordio stagionale vittorioso del Futura nel primo dei due derby di Coppa Liguria femminile dove è riuscito a spuntarla su un coriaceo Volley Colombiera. Nel primo set sono state le ragazze di coach Carli a partire forte. Nel secondo parziale l’ingresso di D’Ascoli in campo ha trasformato letteralmente le padrone di casa che hanno cominciato ad ingranare la marcia giusta, pareggiando il punteggio. Nella terza frazione di gara ancora Futura protagonista e trascinata da una D’Ascoli scatenata. Quarto set con un iniziale equilibrio con le squadre che hanno giocato punto su punto. Un successo guastato dall’infortunio proprio sull’ultima azione della partita del palleggiatore delle ospiti Brizzi che si è procurata una probabile distorsione alla caviglia. "La squadra è ancora in fase di rodaggio – spiega il dirigente Paolo Pascucci – ma il secondo derby, questa volta con la Rainbow, incombe e dovremo farci trovare pronti" Appuntamento questa sera al "PalaMariotti" alle 21.00. Classifica: Rainbow e Futura 3, Colombiera 2 e Admo Lavagna 1.

Ilaria Gallione

© Riproduzione riservata

