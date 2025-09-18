Il gigante di Zabrze tra presente e futuro: "Qui sono cresciuto come calciatore e uomo"

È l’uomo del momento Przemyslaw Wisniewski, classe 1998, reduce da ottime performance con la Nazionale polacca e con lo Spezia. Il gigante di Zabrze si racconta a La Nazione.

Lei è alla sua quarta stagione in maglia bianca: un bilancio?

"Qui ho vissuto molte esperienze che mi hanno fatto crescere come calciatore e uomo. Il bilancio è più corretto lo facciano altri, personalmente ritengo Spezia una parte importante del mio percorso professionale e di vita".

Quale il ricordo più bello e quale quello più triste?

"L’infortunio è stato un momento difficile, arrivavamo da una retrocessione e l’umore era già nero. Avevo voglia di lasciare tutto alle spalle, ma l’infortunio mi ha fermato subito. Il miglior momento? Spero che debba ancora arrivare".

Ha fatto scalpore una sua intervista ai microfoni di Tvp Sport nella quale ha affermato che nella finale contro la Cremonese "è mancata la giusta mentalità. Mi ha fatto arrabbiare che alcuni si siano lasciati un po’ andare".

"Nel primo tempo non siamo riusciti a fare ciò che era nelle nostre corde, nella ripresa abbiamo cercato di recuperare il risultato ma non è bastato. Era la partita più importante della stagione, avremmo voluto un finale diverso. Ora, però, non credo sia giusto tornare sull’argomento, c’è una nuova stagione e il passato va lasciato lì dov’è".

Sempre in quella intervista ha dichiarato, riguardo al mercato: "Speravo in un trasferimento in Serie A". E lo Spezia come lo vive dopo il mancato approdo in massima serie?

"Credo che competere nelle categorie più alte sia l’ambizione di chiunque. Ho 27 anni, sicuramente mi piacerebbe provare a giocare ad alti livelli, ma deve essere chiaro che io non sono rimasto qui piangendomi addosso o controvoglia. Continuerò a lottare per lo Spezia e farò tutto il possibile per portarlo il più in alto possibile, come ho sempre fatto, nel rispetto della maglia, dei tifosi e della città".

Venendo all’attualità, buone le sue performance in questo avvio di torneo, purtroppo solo due punti in tre partite, quali prospettive intravede per lo Spezia?

"La macchina sta prendendo slancio lentamente, ma sono certo che una volta partita sarà inarrestabile. Abbiamo una squadra molto forte, abbiamo giocato bene le ultime partite e dobbiamo continuare così. La strada è quella giusta e a Empoli abbiamo fatto passi in avanti".

L’obiettivo dichiarato è la salvezza, non facile da metabolizzare dopo aver perso la A per un gol. Che ne pensa?

"La Serie B è molto equilibrata e chi conosce bene il campionato pensa innanzitutto a raggiungere i 45 punti necessari alla salvezza. Ma questo non significa essere troppo prudenti o mancare di ambizione: significa essere lucidi e consapevoli delle difficoltà del campionato. Pensare una partita alla volta è indispensabile in Serie B".

Infine il match contro la Juve Stabia: è l’ora di tornare alla vittoria, con quali armi?

"Faremo tutto il possibile per cogliere il primo successo del campionato davanti ai nostri tifosi. Cercheremo di mettere dentro tutta la grinta e la fame che abbiamo".

Wisniewski ha anche parlato dell’esperienza nella Nazionale polacca che lo ha visto protagonista nelle gare contro l’Olanda e la Finlandia e del sogno Mondiale. "È un grande onore giocare nella Nazionale. I miei genitori erano felici di questo successo. Penso che tutti sognino di giocare in un torneo così importante come il Mondiale, ma per esserci devo innanzitutto dimostrare di essere all’altezza ogni volta che gioco con lo Spezia".

Fabio Bernardini