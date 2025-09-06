Il giovane centrocampista fra i prossimi avversari delle Aquile. Degli Innocenti rinnova con l’Empoli

A mercato chiuso, l’Empoli prossimo avversario dello Spezia, ha perfezionato due importanti prolungamenti di contratto, riguardanti giovani centrocampisti cresciuti nel vivaio azzurro e tornati quest’anno alla base per giocarsi le proprie carte con la maglia che indossano fin da quando erano bambini. Proseguiranno il loro cammino a Empoli Lorenzo Ignacchiti (classe 2004) e l’ex aquilotto Duccio Degli Innocenti (2003), che sta invece recuperando da un infortunio al tendine d’Achille patito a inizio anno durante la sua esperienza a a Spezia. "Sono davvero felice di questo rinnovo – dice Degli Innocenti – perché rappresenta un attestato di fiducia molto importante da parte della società, soprattutto in un momento particolare in cui sto recuperando da un infortunio. Sentire la vicinanza e il sostegno dell’Empoli in questa fase non è scontato e per me significa tanto. Ho la possibilità di proseguire il mio percorso nel club in cui sono cresciuto. Non vedo l’ora di tornare a disposizione, con la voglia di dare tutto in campo".