Il mercato Beruatto allo Spezia. Dal Pisa con diritto di riscatto

L’esterno sinistro Pietro Beruatto è dello Spezia. Il club bianco ha prelevato il 26enne triestino dal Pisa con la formula del prestito con diritto di riscatto a 400 mila euro, che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A. Dopo le visite mediche, Beruatto si aggregherà al gruppo, pronto a debuttare sabato nel match contro il Catanzaro, probabilmente a gara in corso visto che è difficile pensare che abbia già i 90’ nelle gambe. Reduce da una stagione non certo esaltante, Beruatto ha voluto la destinazione Spezia dove ritroverà D’Angelo con il quale, ai tempi del Pisa, fece faville.

Occhi puntati su Zurkowski, la cui eventuale partenza determinerebbe effetti positivi sul bilancio e libererebbe un posto per l’innesto di una mezzala di qualità di cui la squadra necessita. Bandinelli e Vignali hanno tempi lunghi di recupero, Kouda e Candelari hanno caratteristiche da trequartisti più che da centrocampisti, ne consegue la necessità di inserire un giocatore di spessore nel ruolo, magari Maggiore, in uscita dalla Salernitana o Degli Innocenti dall’Empoli. Se Zurkowski non partirà, sarà lui a essere arruolato.

Sul fronte offensivo, Lapadula sarà reintegrato in rosa, visto che è evidente la necessità di poter contare sulla sua esperienza e la sua efficacia. Il bomber italo-peruviano è, peraltro, pronto a spalmare l’elevato ingaggio in due anni e non ha pretese di giocare titolare. Discorso a parte il reparto difensivo: se partirà Giorgeschi, richiesto in Serie C dal Lumezzane, potrebbe esservi l’inserimento di un nuovo giocatore di piede sinistro. Melissano ha sondato Fellipe Jack del Como e Alexiou dell’Inter, ma i rispettivi club hanno posto il veto. Il ds aquilotto avrebbe già pronto una soluzione alternativa; resta defilata l’ipotesi Cittadini dell’Atalanta. Per quanto riguarda Esposito e Wisniewski, non sono arrivate offerte in via Melara, ne consegue che la disponibilità da parte del club aquilotto ad assecondare i loro eventuali trasferimenti in massima serie si sta riducendo al fine di salvaguardare la competitività della rosa. Il regista partenopeo ieri ha mandato un messaggio sul suo profilo social: "Dispiace aver perso un derby in casa. Ora, come l’anno scorso nelle sconfitte, abbiamo bisogno della nostra gente che ci spinga oltre le difficoltà. Entusiasmo, avanti tutti insieme!".

A margine, Crespi è stato ceduto a titolo definitivo al Kallithea Athens, il giovane portiere Leonardo in prestito alla Scafatese in D e Djankpata in prestito al Gubbio in Serie C. Colak potrebbe andare in Turchia. Intanto, la squadra ha ripreso ad allenarsi a Follo, la buona notizia è il ritorno alla corsa di Vlahovic; la brutta la squalifica di Kouda.

