IL MERCATO. Fellipe Jack (Como) volto nuovo in difesa. Verde, ’no’ alla Grecia

Il difensore centrale Fellipe Jack è un nuovo giocatore dello Spezia. Un colpo di mercato realizzato dal ds Stefano Melissano che, dopo aver definito il trasferimento in prestito di Giorgeschi all’Alcione, si è catapultato sul brasiliano, con cittadinanza italiana, classe 2006. Confermata quindi la nostra anticipazione che dava un ritorno di fiamma dello Spezia per il difensore della nazionale U19 azzurra, dopo gli sfumati trasferimenti al Mantova e alla Sampdoria. Jack ha cercato fino all’ultimo di ritagliarsi un posto nella rosa del Como, ma l’esclusione dalla lista dei convocati per il match di Bologna ha decretato il suo destino lontano dai lariani. Jack arriva in prestito con premio di valorizzazione. A margine era stato offerto anche il 26enne Marco Sala, anch’egli difensore centrale, di proprietà del club lariano, ma Melissano ha puntato dritto per il talento nativo di San Paolo. Definite le cessioni di Cugnata alla Folgore Caratese (D), Fontanarosa al Seravezza (D), Plaia all’Alwaab FC (Qatar); risolto il contratto con Colak.

Non si riesce, invece, a trovare una quadra per Verde, ormai fuori dai progetti tecnici, che ha declinato un’offerta di un club di serie A greca. Solo con la partenza di Verde, si potrà cercare di ingaggiare un trequartista. A riguardo, venerdì sera, a margine del match Reggiana-Empoli, è rimbalzata la voce di un forte interessamento dello Spezia per il 23enne svizzero Natan Girma, di proprietà del club emiliano. Questione mezzala. Le indicazioni delle ultime ore portano a un reintegro a pieno regime di Zurkowski, il che determinerebbe lo stop all’inserimento di Maggiore per il quale era raggiunto un accordo di massima con l’entourage e la Salernitana. Aspetto non indifferente, lo Spezia ha rifiutato un’offerta del Torino per Wisniewski. Infine, si va verso il reinserimento in rosa di Lapadula, difficile il suo trasferimento al Pescara nella giornata odierna.

Fabio Bernardini