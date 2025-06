Il mercato. Sette nuovi innesti. Caccia al sostituto di Pio Esposito

Dopo aver definito il nodo allenatore, scatterà la fase due del programma di costruzione dello Spezia 2025-26. Il ds Stefano Melissano ha già le idee chiarissime sui ruoli nei quali operare, nonché sui potenziali prospetti ideali da aggiungere, ovviamente da approfondire con il tecnico. Sicuramente non ci sarà da intervenire in porta visto che a pieno regime tornerà Sarr, tra l’altro impegnato in questi giorni in attività di rafforzamento muscolare, il promettente Mascardi e il veterano Chichizola. Non confermato invece Gori. In difesa, con la partenza certa di Bertola (Udinese) e quella potenziale di Wisniewski (interessa al club friulano), occorreranno due centrali di sicura affidabilità in grado di integrarsi con Mateju e Hristov (ha fatto molto piacere la sua volontà di restare allo Spezia), tenendo presente che nel reparto vi saranno anche i giovani Benvenuto e Giorgeschi. La fascia destra è coperta con Elia e Vignali, quella sinistra, con il mancato rinnovo di Reca e il previsto riscatto di Aurelio per 400mila euro dal Palermo, sarà da integrare con un altro prospetto. Il centrocampo è completo in buona parte, con le conferme di Cassata, Bandinelli, Candelari e Nagy. Servirà rimpiazzare la partenza possibile di Salvatore Esposito (al momento, però, nessuna offerta è stata presentata) e quelle certe di Degli Innocenti e Kouda (commovente il suo messaggio di saluto ai tifosi). In sintesi un regista e una mezzala. E poi l’attacco, dove non sarà facile sostituire Pio Esposito, autore di 19 gol. Artistico, già cercato in passato, è un profilo interessante, ma il casting potrebbe allargarsi. In aggiunta a Di Serio, Soleri e Lapadula, servirà un altro attaccante. Ricapitolando, 7 nuovi potenziali innesti, ai quali dovranno coincidere tante partenze: Zurkowski, Verde, Antonucci, Cipot, Moutinho, Serpe, Cugnata, Crespi, Mosti, Plaia, Di Giorgio, Djankpata (prestiti per questi ultimi due). Da valutare Corradini e Colak.

Fabio Bernardini