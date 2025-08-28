Il mercato: si lavora per piazzare Giorgeschi e acquisire un difensore centrale. Lapadula un’arma in più, Zurkowski in bilico Ipotesi Maggiore legata alla partenza del polacco

Il reintegro in rosa di Lapadula, con annessa spalmatura dell’ingaggio e prolungamento del contratto a giugno 2027, darà a mister D’Angelo un’importante alternativa all’attacco aquilotto, specie in questa fase in cui Vlahovic non è al meglio della condizione, sebbene il serbo sia tornato da lunedì scorso a correre con il gruppo. Beninteso, per ammissione dello stesso tecnico, anche Lapadula non ha i 90’ sulle gambe ("Gianluca sta bene, non ha sicuramente un minutaggio da partita intera") - ma essendo che è stato deciso il suo reintegro dalla società, è logico pensare che sarà a disposizione nel match contro il Catanzaro.

Due le incognite per la partita di sabato: Zurkowski e Giorgeschi. Zurkowski ha in atto una trattativa con il Gornik Zabrze, ma la distanza tra ciò che il club polacco è disposto a versare per coprire il suo elevato ingaggio è troppo netta (oltre 500mila netti a stagione dopo la spalmatura), ragion per cui l’ipotesi che il centrocampista di Tychy resti in maglia bianca è più che concreta, tenendo presente che lo Spezia non è disposto a versare la differenza. Con la speranza che i problemi fisici patiti in passati dall’atleta siano risolti. È chiaro che in caso di permanenza di Zurkowski, sfumerebbe il ritorno in maglia bianca di Maggiore.

E la difesa? Dopo l’arruolamento di Beruatto, occhi puntati su un centrale di piede sinistro, ma solo se partirà Giorgeschi, in prestito in Serie C. Sfumati Jack del Como e Alexiou dell’Inter, le attenzioni di Melissano sono concentrate su un profilo importante. Per Cittadini dell’Atalanta è forte il pressing del Pescara. Si attende l’offerta dall’Adanaspor per Colak, anche per Serpe si muove qualcosa, in stand-by Cugnata e Verde. In dirittura il passaggio di Corradini all’Ascoli a titolo definitivo per 200mila euro, con il 40 per cento allo Spezia sulla rivendita. Nessuna offerta per Esposito e Wisniewski. Ieri, infine, si è svolta a Milano l’assemblea di Lega B per i diritti audiovisivi, presenti per lo Spezia Gazzoli e Peri.

Fabio Bernardini