IL MERCATO. Ufficializzato l’arrivo di Conte. Zurkowski verso la conferma

Il ds Melissano ha concretizzato ieri tre cessioni: Fontanarosa in prestito al Seravezza in Serie D, Cugnata alla Folgore Caratese in D e Giorgeschi in prestito secco all’Alcione in C. Proprio la cessione di quest’ultimo determinerà l’ingresso di un difensore centrale sinistro. Tra i papabili Fellipe Jack e Marco Sala, entrambi del Como. Ufficializzato anche l’ingaggio dell’attaccante 18enne Gioele Conte (nella foto). Con ogni probabilità resterà nei ranghi Zurkowski, per il quale il Gornik Zabrze ha richiesto una sostanziosa contribuzione che il club bianco non pare disposto a versare. Se, come pare, il polacco non partirà, difficilmente potrà arrivare uno dei quattro giocatori sondati: Maggiore, Degli Innocenti, per il quale lo Spezia avrebbe proposto all’Empoli una percentuale di rivendita del 50%, Nunzio Lella, classe 2000, del Venezia e il 25enne ivoriano Ben Lhassine Kone del Como, anche se quest’ultimo potrebbe entrare nell’affare Jack a prescindere. Il Torino si è fatto avanti per Wisniewski, con un’ipotesi di offerta di 4 milioni, al momento non accettata. A margine la questione Lapadula. Mister D’Angelo, coerentemente all’idea originaria di contare solo su Di Serio, Soleri, Vlahovic e Artistico, non lo ha convocato. Una scelta che non fa una piega, anche se gli input provenienti dal club, nel post derby, andavano verso il reintegro da subito del bomber. Infine, confermata la risoluzione del contratto di Colak.

Fabio Bernardini