Il mercato. Ufficializzato l’arrivo di Loria: sarà il terzo portiere

Ieri lo Spezia, come da programma, ha ufficializzato l’arrivo del portiere Leonardo Loria, classe ‘99, dal Pisa (prestito con diritto di riscatto fissato in 500mila euro). Loria (nella foto col ds Melissano), già allenato da D’Angelo a Pisa, sarà inizialmente nella scala gerarchica dietro a Sarr e Mascardi.

Ora l’obiettivo è sul mercato in uscita vista la necessità di ridurre ulteriormente il monte ingaggi, dopo le cessioni di Moutinho al Lech Poznan, Antonucci al Bari, Crespi al Kallithea Athens. Interlocuzioni serrate con Colak, che ha mercato in Turchia e Croazia, in stand by la posizione di Verde. In uscita anche Cugnata e Serpe. In caso di mancata cessione, non saranno inseriti in lista over. Discorso diverso per Zurkowski e Lapadula, per i quali la società ha aperto le porte alle cessioni, anche se al momento non sono arrivate offerte.

Eventuali nuovi innesti di giocatori sono strettamente condizionati alle cessioni, anche se per la necessità impellente di un esterno sinistro si farà un’eccezione: Melissano punta dritto sul 28enne Leonardo Sernicola della Cremonese, mettendo in seconda piano le ipotesi Pieragnolo del Sassuolo e Beruatto (Pisa). Maggiore, in uscita dalla Salernitana, sarebbe disposto a spalmare il pesante ingaggio pur di tornare in riva al Golfo, ma tra i club non c’è ancora, al momento, un’intesa. In standby Cittadini dell’Atalanta.

Ieri, infine, è partita un’autentica caccia al biglietto per il derby: esaurite curve e tribuna, restano pochissimi tickets in gradinata, la società che sta valutando di mettere in vendita anche i posti in prima fila.

Fabio Bernardini