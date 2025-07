Il messaggio. Ferrer ai saluti: "Mi sentirò sempre uno spezzino»

Dalla sua Spagna, il guerriero Salva Ferrer (nella foto) ha inviato il suo arrivederci commovente a tutto l’ambiente aquilotto, dopo sei anni splendidi passati in riva al Golfo: "Questo è un messaggio per voi spezzini. Voi che mi avete accolto nella vostra città dal primo giorno. Abbiamo vissuto insieme le emozioni più belle, ora purtroppo è il momento di separare le nostre strade. Mi mancheranno La Spezia, il suo mare, la sua gente. Questo vincolo sarà eterno. Da oggi non sarò più un giocatore dello Spezia, ma con il vostro permesso mi sentirò per sempre spezzino, vi voglio bene". Tantissimi i messaggi e i likes di risposta degli appassionati dei colori bianchi, con una frase che riassume l’affetto che un intero popolo nutre per questo giocatore che ben ha interpretato i valori spezzini dell’attaccamento ai colori bianchi e al territorio: "Per sempre uno di noi frè, Spezia è casa tua, ti vogliamo bene". Tra i vari commenti anche quelli di illustri ex aquilotti, come Matteo Ricci, Giulio Maggiore, Martin Erlic ("Professionista e persona esemplari, ti meriti il meglio"), Emmanuel Gyasi ("Sei speciale amico mio"), Pio Esposito ("Immenso"). Con poche parole ma significative, anche il portierone Stefano Gori, avvistato nei giorni scorsi in vacanza al mare a Lerici, si è congedato dal popolo bianco: "Grazie Spezia, grazie spezzini".

Fabio Bernardini