Il nome dell’attaccante emerso riguardo al periodo della sua militanza nel Benevento. Caso-scommesse: Di Serio prosciolto dalle accuse

Giuseppe Di Serio tira un grande sospiro di sollievo: la sezione disciplinare del Tribunale nazionale federale, lo ha prosciolto con formula piena dalle contestazioni formulate dal procuratore federale sportivo, riguardanti le ipotesi di scommesse su circuiti legali nel periodo in cui Di Serio militava nel Benevento. Nulla di illegale o penalmente perseguibile, con una posizione anche sul versante della giustizia sportiva, apparsa subito del tutto marginale per il giocatore aquilotto. Il fascicolo, aperto dalla Procura lo scorso marzo, con conseguente notifica del deferimento avvenuta il 23 maggio, ha portato il Tribunale nazionale Federale a pronunciarsi sui fatti in oggetto, con annesso proscioglimento di Giuseppe Di Serio (nella foto) dalle contestazioni formulate. Accolta la tesi difensiva proposta dall’avvocato Eduardo Chiacchio che nel 2020 fu determinante per salvare lo Spezia dalla penalizzazione per il caso Okereke. Un’ottima notizia, accolta con soddisfazione dal club aquilotto, che sulle qualità dell’attaccante trentino fa molto affidamento e dallo stesso Di Serio, ora periodo in ferie ai Caraibi.

F.B.